«Bella ciao», una canzone senza padroni (Di giovedì 15 settembre 2022) Due parole italiane, sì, ma transnazionali, facili da pronunciare e comprensibili a qualsiasi latitudine, hanno reso Bella ciao un successo mondiale. È stata tradotta in 40 lingue e reinterpretata da artisti di fama mondiale (tra gli ultimi anche il dj Steve Aoki e Tom Waits). Nel 2018 è tornata prepotentemente di moda grazie alla serie spagnola La casa di carta, il Professore e Berlino la cantano in una scena ad alto tasso emotivo. Da lì in poi, Francia (Naestro feat. Maître Gims) e Germania (Hugel) si sono sfidate a colpi di remix, rendendo Bella ciao il tormentone di quell'estate. Oggi se ne torna a parlare perché Laura Pausini si è rifiutata di cantarla durante uno show televisivo spagnolo ("Non canto brani politici, di destra o di sinistra che siano"). Bella ciao, LA ...

