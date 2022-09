Belen Rodriguez a Il Tempo della donne: “Tornare con Stefano De Martino è stato un grande atto di coraggio” (Di giovedì 15 settembre 2022) La showgirl Belen Rodriguez a “Il Tempo delle donne” rievoca la sua infanzia, elogia la sua famiglia e racconta l’importanza di “stare nel ruolo” per uomini e donne. E parlando della sua vita di coppia dichiara: “Oggi sono molto felice”. Negli ultimi anni ha riempito la tv e le copertine dei giornali come pochi personaggi in Italia. Belen Rodriguez è diventata un’icona e come tale è talmente nota che può fare a meno del suo cognome. Semplicemente Belen. Conduttrice, testimonial di decine di brand, modello estetico per tante ragazze (“A Napoli ho visto tante Belen per strada”). Ma anche imprenditrice, moglie e mamma: chi è veramente Belen? È lei stessa a svelarsi con estrema sincerità a “Il ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 15 settembre 2022) La showgirla “Ildelle” rievoca la sua infanzia, elogia la sua famiglia e racconta l’importanza di “stare nel ruolo” per uomini e. E parlandosua vita di coppia dichiara: “Oggi sono molto felice”. Negli ultimi anni ha riempito la tv e le copertine dei giornali come pochi personaggi in Italia.è diventata un’icona e come tale è talmente nota che può fare a meno del suo cognome. Semplicemente. Conduttrice, testimonial di decine di brand, modello estetico per tante ragazze (“A Napoli ho visto tanteper strada”). Ma anche imprenditrice, moglie e mamma: chi è veramente? È lei stessa a svelarsi con estrema sincerità a “Il ...

