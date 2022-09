Amici 22 prima puntata, subito un grande ospite: torna a Mediaset dopo un anno! (Di giovedì 15 settembre 2022) Iniziano a spuntare le prime anticipazioni sulla puntata pilota di Amici 22. I fan in studio troveranno un grande ospite: di chi si tratta. C’è grande attesa per il ritorno di uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani. Stiamo parlando di Amici di Maria De Filippi, che anche quest anno sarà palcoscenico per molti L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Iniziano a spuntare le prime anticipazioni sullapilota di22. I fan in studio troveranno un: di chi si tratta. C’èattesa per il ritorno di uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani. Stiamo parlando didi Maria De Filippi, che anche quest anno sarà palcoscenico per molti L'articolo proviene da Inews24.it.

GiuseppeConteIT : In bocca al lupo a studenti, docenti e personale scolastico per questa prima campanella! Oggi vi ripropongo questa… - teatrolafenice : Il terzo atto di 'Madama Butterfly' sta per cominciare ma prima il suo interludio, la sua preparazione, una parente… - teatrolafenice : Un altro istante per voi dalla prima in corso del 'Trovatore' di Verdi. Francesca Dotto, Antonio Poli e Mattia Oliv… - GiusPecoraro : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1 @mbmarino… - drawing_amici : RT @SasatoreS: Grazie Luijio e Mattia per carriare gli ascolti della prima puntata ?? -