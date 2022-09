Accusato di violenza sessuale | assolto 20enne di Tocco Caudio

(Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Eradinei confronti di una 18enne di Montesarchio, e questa mattina presso il Tribunale di Benevento è arrivata la sentenza: il gup Maria Di Carlo haA. C.,di, per il mancato raggiungimento della prova. Ricordiamo che nell’inchiesta era finito anche un altro ragazzo di 19 anni di, ma la sua posizione era stata archiviata. Parliamo dell’episodio avvenuto in primavera in valle Caudina. Vittima dell’abuso una ragazza che aveva denunciato di essere stata costretta a rapporti sessuali. Tutto sarebbe accaduto nella zona del cimitero della frazione Luzzano di Moiano lo scorso 30 maggio 2021. Secondo il racconto della 18enne agli ...

