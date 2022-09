Zuppa di Porro 14 settembre 2022

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 14 settembre 2022)di. Rep e Corsera in fibrillazione per i soldi arrivati dalla Russia, Crosetto alto tradimento. Letta indaghi il Copasir. Oggi che la Russia conta meno, ci facciamo affari e non riesce manco a prendersi il Dombass urliamo come galline preoccupate dell’ingerenza, ieri che era il potente impero sovietico e finanziava i comunisti e per quella via i loro successori, non dicevamo nulla. Ho visto un sondaggio, quello interno del Pd, che voi umani… non posso ahimè ubblicarlo, ma sembra una barzelletta: è partito lo spin: dite che vinciamo. Oggi ci pensa Franceschini. Nel frattempo Travaglio attacca Letta. Europa fenomenale sul gas: non consumate è la ricetta. Beh ce la facevano da soli. Ultimo atto del governo: togliere tetto stipendi manager pubblici a 240k. Bechis spiega come funziona. La Pausini non canata Bella cio, è un mito. Altro che ...