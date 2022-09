Tina Cipollari: "Chiamate un medico", caos negli studi di Uomini e Donne (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono iniziate le registrazioni di Uomini e Donne e negli studi scoppia il caos. Tina Cipollari chiama il medico. Le puntate di Uomini e Donne si stanno registrando e sul web si leggono già alcune anticipazioni. Non sono mancati i commenti sui primi tronisti che sono stati già annunciati da tempo sulle pagine social del programma di Maria De Filippi. Alcuni sono contenti di rivedere volti noti al programmi altri invece continuano a chiedersi perché Maria non scelga gente nuova. Iniziate anche a circolare le prime dinamiche che riguardano il trono over, specialmente la questione Ida e Riccardo visto che, sul trono c'è Federica, la ragazza che aveva ricevuto diversi complimenti dal cavaliere. Sempre presente sulla sua ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono iniziate le registrazioni discoppia ilchiama il. Le puntate disi stanno registrando e sul web si leggono già alcune anticipazioni. Non sono mancati i commenti sui primi tronisti che sono stati già annunciati da tempo sulle pagine social del programma di Maria De Filippi. Alcuni sono contenti di rivedere volti noti al programmi altri invece continuano a chiedersi perché Maria non scelga gente nuova. Iniziate anche a circolare le prime dinamiche che riguardano il trono over, specialmente la questione Ida e Riccardo visto che, sul trono c'è Federica, la ragazza che aveva ricevuto diversi complimenti dal cavaliere. Sempre presente sulla sua ...

