Tenta la truffa dello specchietto con i lecca lecca: arrestato 45enne (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lanciava dei lecca-lecca contro auto in transito, per produrre un rumore che simulasse un incidente così da attuare la ben nota truffa dello specchietto. Un pregiudicato 45enne di Pomigliano d’Arco è stato sorpreso in flagrante dagli agenti del compartimento Polizia stradale Campania-Basilicata sulla statale 162 del Centro direzionale: con il suo stratagemma l’uomo, a bordo di una Volkswagen Golf, aveva costretto a fermarsi il conducente di una Mercedes, dal quale pretendeva immediatamente 450 euro a titolo di rimborso sostenendo di essere stato urtato dall’altra vettura. Gli agenti, impegnati nei servizi di vigilanza predisposti contro i reati ai danni degli automobilisti, hanno notato la scena, si sono fermati ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lanciava deicontro auto in transito, per produrre un rumore che simulasse un incidente così da attuare la ben nota. Un pregiudicatodi Pomigliano d’Arco è stato sorpreso in flagrante dagli agenti del compartimento Polizia stradale Campania-Basilicata sulla statale 162 del Centro direzionale: con il suo stratagemma l’uomo, a bordo di una Volkswagen Golf, aveva costretto a fermarsi il conducente di una Mercedes, dal quale pretendeva immediatamente 450 euro a titolo di rimborso sostenendo di essere stato urtato dall’altra vettura. Gli agenti, impegnati nei servizi di vigilanza predisposti contro i reati ai danni degli automobilisti, hanno notato la scena, si sono fermati ...

ANSACampania : Tenta truffa specchietto con i lecca lecca, arrestato - PerutaAntonio : @CristinaMolendi Di più, si tenta di perpetuare truffa ed imbroglio politico. Gonde va respinto,è pericoloso. - giulia0268 : Tenta la 'truffa dello specchietto' a un’anziana Denuncia immediata per un siciliano di 32 anni - Carlino_Reggio : Tenta la 'truffa dello specchietto' a un’anziana Denuncia immediata per un siciliano di 32 anni - mrpolt : @erretti42 chi vota pd la dx non la ferma, gli spiana la strada; chi vota non il pd ma a sx, ferma la dx pd compre… -