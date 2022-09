Siccità: Coldiretti Torino, ha colpito anche le vigne (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'emergenza Siccità si è fatta sentire anche nelle vigne della provincia di Torino. La vendemmia in corso non mostra cali significativi di produzione, grazie anche ai rigidi limiti per ettaro ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'emergenzasi è fatta sentirenelledella provincia di. La vendemmia in corso non mostra cali significativi di produzione, grazieai rigidi limiti per ettaro ...

Tra siccità e rincari restiamo di rimanere anche senza l'olio Uliveti afflitti da siccità e dalla Xylella che continua a rosicchiare la raccolta del maggiore ... "Con l'esplosione dei costi, saliti in media del 50% nelle aziende olivicole - evidenziano Coldiretti ...