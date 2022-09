Phishing carte di credito | quando la banca deve rimborsare

Leggi su risparmioggi

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il titolare di un conto corrente è intestatario anche di alcuneassociate al conto. Un giorno, questi scopre che sono state effettuate delle operazioni non autorizzate relative all’uso delledi, per un importo di valore complessivo di oltre 3 mila euro. Operazioni che però, il correntista, non ha mai autorizzato, né tantomeno effettuato. Quindi si reca allaper chiedere spiegazioni e, soprattutto, per chiedere un rimborso, visto che lui quelle operazioni non le ha mai richieste. Di contro, l’intermediario scuote la testa: la procedura di quelle operazioni sembra regolare e il correntista è stato vittima disolo per sua colpa, non certo della. Quella che andremo a trattare in questo articolo è la sentenza dell’Arbitrorio ...