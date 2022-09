Paramount + debutta in Italia con Benigni e Verdone La presentazione in diretta | ospite Sylvester Stallone – Video

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 14 settembre 2022)e De De Vitiis E’ arrivato il momento anche per, ex ViacomCbs, di scendere in campo incon la sua piattaforma streaming. Domani,+ con doppia formula: abbonamento (in promo fino al 25 settembre a 4,99 euro al mese per 12 mesi vs il prezzo standard di 7.99 euro al mese o 7.99 euro all’anno) o gratis per i clienti Sky Cinema dal 23 settembre. DavideMaggio.it seguirà inl’evento di, che si terrà a Cinecittà – tra le rovine dell’antica Roma – con la partecipazione dei manager dell’azienda e dei volti noti che impreziosiranno la serata. Daai nostrani Elodie a Carlo. La conferenza stampa diin ...