Morta Irene Papas | l’attrice greca aveva 96 anni

(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – La grande attriceall’età di 96a Chiliomodi, vicino a Corinto, dove era nata il 3 settembre 1926 con il vero nome diLelekou. Nel 2018 era stato annunciato chesoffriva del morbo di Alzheimer da cinque. Da allora ha vissuto lontano dagli occhi del pubblico.fece il suo esordio nel cinema internazionale con film di grande successo come “I cannoni di Navarone” e “Zorba il greco”. Nel 1968 fu scelta dal regista Franco Rossi per il ruolo di Penelope nello sceneggiato tv della Rai “Odissea”. L'articolo proviene da Italia Sera.

