Monza | litigano in strada per una precedenza e si prendono a coltellate | 48enne arrestato

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Milano, 14 set. (Adnkronos) - Una lite per una mancata, finita a, è costata l'arresto a unmarocchino residente a Lentate sul Seveso, in Brianza. I fatti risalgono alla sera dello scorso 23 agosto, quando l'uomo, mentre era in sella a una bicicletta, ha litigato con un automobilista per motivi di traffico. La lite tra i due è poi degenerata violentemente in una reciproca aggressione fisica, nel corso della quale entrambi hanno estratto un coltello. L'automobilista si è poi allontanato, mentre ilè rimasto ferito a terra dove è stato trovato dai carabinieri, in evidente stato di ebbrezza alcolica con accanto un coltello a serramanico con una lama di 22 centimetri. I militari della stazione di Giussano, indagando sul caso, hanno scoperto che l'uomo era in regime di affidamento in prova ...

