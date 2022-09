Monza, Berlusconi: “Grande stima per Stroppa, ma serve stimolo in più” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Ho stima e gratitudine per Giovanni, ma il Monza oggi ha bisogno di uno stimolo in più”. Con queste parole Silvio Berlusconi ha commentato la decisione di allontanare dalla panchina del Monza Giovanni Stroppa. Protagonista della promozione dei brianzoli in Serie A, il 54enne aveva conquistato il suo primo punto dopo cinque sconfitte nelle prime cinque giornate. La panchina del Monza è ora affidata a Raffaele Palladino. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Hoe gratitudine per Giovanni, ma iloggi ha bisogno di unoin più”. Con queste parole Silvioha commentato la decisione di allontanare dalla panchina delGiovanni. Protagonista della promozione dei brianzoli in Serie A, il 54enne aveva conquistato il suo primo punto dopo cinque sconfitte nelle prime cinque giornate. La panchina delè ora affidata a Raffaele Palladino. SportFace.

