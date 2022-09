Maria De Filippi Parla Dell’Ultimo Desiderio Di Maurizio Costanzo! (Di mercoledì 14 settembre 2022) Maria De Filippi ha Parlato di tanti argomenti durante un’intervista al settimanale Oggi, tra cui la richiesta fatta da Maurizio Costanzo per quando arriveranno i suoi ultimi momenti di vita… Maria De Filippi ha rilasciato, al settimanale Oggi, un’intervista molto intensa ed intima che ha coinvolto vari temi ed aspetti nella sua vita. Nello specifico, la conduttrice ha anche Parlato del suo rapporto con Maurizio Costanzo, Parlando delle dichiarazioni fatte da quest’ultimo. Infatti, in varie interviste il marito espresse un Desiderio commovente in merito alla fine della sua vita. Maria, quindi, ha Parlato di questo argomento ammettendo che si tratta di una cosa molto difficile per ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 14 settembre 2022)Dehato di tanti argomenti durante un’intervista al settimanale Oggi, tra cui la richiesta fatta daCostanzo per quando arriveranno i suoi ultimi momenti di vita…Deha rilasciato, al settimanale Oggi, un’intervista molto intensa ed intima che ha coinvolto vari temi ed aspetti nella sua vita. Nello specifico, la conduttrice ha ancheto del suo rapporto conCostanzo,ndo delle dichiarazioni fatte da quest’ultimo. Infatti, in varie interviste il marito espresse uncommovente in merito alla fine della sua vita., quindi, hato di questo argomento ammettendo che si tratta di una cosa molto difficile per ...

Canelcuore : #CanYaman ad Amici di Maria De Filippi?? ha consegnato 4 maglie agli allievi della scuola.. Quindi oltre a Verissimo… - raffinatissimo_ : maria de filippi doveva tenere incollate alla tv anche le cinquantenni era comunque un’ottima strategia di marketing - dreamforeclosur : @TANGERMlN Però niente supererà quello di Maria De Filippi… - alessia08__ : ??SPOILER?? Maria De Filippi termina la puntata in anticipo Ecco i nuovi alunni della scuola di #amici22 - gvllesbae : pov Alex Wyse non è più un allievo della scuola di Maria De Filippi pov non è un pov #alexwyse -