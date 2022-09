Maglie, sono tornati i template: qual è il più bello di sempre? (Di mercoledì 14 settembre 2022) Negli ultimi anni abbiamo visto Maglie da calcio con design sempre più personalizzati, ma non mancano casi in controtendenza: viaggio tra i design ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Negli ultimi anni abbiamo vistoda calcio con designpiù personalizzati, ma non mancano casi in controtendenza: viaggio tra i design ...

DaisyFl62 : una cosa carina che avrebbero potuto fare sarebbe stato invitare tutti i ragazzi che sono arrivati al serale per co… - Lorenzored17 : @flavlesswift Le prime 2 maglie sono io - MarcantonioCec1 : @Le_Regulateur @MarcoBellinazzo Altre volte ci sono stati errori di arbitri che vi hanno consentito di mettete due… - tisthedamnFra : RT @sippedsweetea: questo non le sia proprio più le maglie, sono la sua kryptonite se ne tocca una si sbriciola - laurasconcert : Che palle ieri per caso ho riaperto a valigia per vedere di sistemarla e ci sono tutte le maglie stropicciate! Dov… -