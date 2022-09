Lorenzo Insigne a Dazn : " Se vado via da Toronto lo farò solo per ritornare a Napoli " (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lorenzo Insgine, attaccante del Toronto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel corso del programma " Toronto Little Italy " ecco cosa ha dichiarato : Mi manca giocare con la maglia del Napoli, ma ho fatto la mia scelta e non me ne pento. Sono il primo tifoso e Napoli è casa mia. Se andrò via sarà solo per tornare a Napoli. Ora sto a Toronto e penso a stare bene. Fa male vedere le loro partite e non stare in campo, però putroppo è la vita. Il rimpianto che abbiamo avuto è la possibilità di vincere lo scudetto sia con Sarri che non Spalletti ma non ci siamo riusciti. Spero che un giorno il Napoli possa raggiungere questo traguardo perchè i tifosi davvero se lo meritano, danno tanto a questa squadra. Su Di ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 14 settembre 2022)Insgine, attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni anel corso del programma "Little Italy " ecco cosa ha dichiarato : Mi manca giocare con la maglia del, ma ho fatto la mia scelta e non me ne pento. Sono il primo tifoso eè casa mia. Se andrò via saràper tornare a. Ora sto ae penso a stare bene. Fa male vedere le loro partite e non stare in campo, però putroppo è la vita. Il rimpianto che abbiamo avuto è la possibilità di vincere lo scudetto sia con Sarri che non Spalletti ma non ci siamo riusciti. Spero che un giorno ilpossa raggiungere questo traguardo perchè i tifosi davvero se lo meritano, danno tanto a questa squadra. Su Di ...

