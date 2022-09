Juve, la risposta di Arrivabene a chi gli chiede l’addio di Allegri (Di mercoledì 14 settembre 2022) La risposta di scherzosa di Arrivabene ad un tifoso della Juve che chiedeva il licenziamento di Allegri: «Lo paghi tu l’altro?» Al termine del pranzo istituzionale col Benfica in vista della partita di stasera di Champions League, Maurizio Arrivabene ha concesso selfie ai tifosi presenti all’esterno del ristorante del Cambio, rispondendo con una battuta ad un tifoso che gli chiedeva dell’esonero di Massimiliano Allegri. Simpaticissima la gag con il buon #Arrivabene, che risponde così ad un tifoso chiaramente fan dell’hashtag #AllegriOut ?????Audio on ? 3/3 #JuveBenfica #ChampionsLeague #dirigenza #finoallafine #forzaJuventus #jd24 pic.twitter.com/8QNnPw9ssW— ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ladi scherzosa diad un tifoso dellacheva il licenziamento di: «Lo paghi tu l’altro?» Al termine del pranzo istituzionale col Benfica in vista della partita di stasera di Champions League, Maurizioha concesso selfie ai tifosi presenti all’esterno del ristorante del Cambio, rispondendo con una battuta ad un tifoso che gliva dell’esonero di Massimiliano. Simpaticissima la gag con il buon #, che risponde così ad un tifoso chiaramente fan dell’hashtag #Out ?????Audio on ? 3/3 #Benfica #ChampionsLeague #dirigenza #finoallafine #forzantus #jd24 pic.twitter.com/8QNnPw9ssW— ...

sportli26181512 : Il tifoso urla 'AllegriOut'. Ecco la risposta di Arrivabene: Il tifoso urla 'AllegriOut'. Ecco la risposta di Arriv… - TUTTOJUVE_COM : Pistocchi: 'Quello che dice Gravina non è vero. Oggi con le immagini a disposizione gli sportivi meritano una ris… - Indo39646107 : RT @CampiMinati: Juve a due ore di distanza dalla risposta di Arrivabene, raccolti 34 milioni di euro per pagare esonero di Allegri. E' il… - simogattok : RT @CampiMinati: Juve a due ore di distanza dalla risposta di Arrivabene, raccolti 34 milioni di euro per pagare esonero di Allegri. E' il… - flavioverra : RT @CampiMinati: Juve a due ore di distanza dalla risposta di Arrivabene, raccolti 34 milioni di euro per pagare esonero di Allegri. E' il… -