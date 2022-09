Jeanine Mason | la star di Roswell | New Mexico nel cast di Upload 3

(Di mercoledì 14 settembre 2022)3 si farà. La comedy con Robbie Amell, targata Amazon avrà una terza stagione, presto in streaming su Prime video. E’ stato anticipato che l’attrice di, Newprenderà parte aldella terza stagione di. Cosa racconta? Lo show creato da Greg Daniels (The Office) è ambientato in un futuro dove le persone, che stanno per lasciare la vita terrena, possono caricare la propria coscienza all’interno di un aldilà digitale e, a seconda del prezzo pagato, potranno usufruire di più o meno agi. Nathan (Robbie Amell), il protagonista è un programmatore informatico che per evitare di morire, a seguito di un incidente stradale decide di accettare la proposta della sua ragazza Ingrid (Allegra Edwards) di continuare ...

Il ruolo diinterpreterà un nuovo personaggio di nome Karina Silva. Karina è descritta come "un'affascinante dirigente senior di Horizen responsabile dello sviluppo di ...21 minuti fa Chiuso il capitolo Roswell, New Mexico , di cui è stato recentemente trasmesso in America l'ultimo episodio della quarta e conclusiva stagione, la protagonista femminileè pronta a lanciarsi in un nuovo progetto. È stato infatti annunciato che l'attrice prenderà parte al terzo arco narrativo di Upload , la comedy sci - fi targata Prime Video con Robbie ... Upload 3: La star di Roswell, New Mexico Jeanine Mason nel cast della prossima stagione La comedy sci-fi con Robbie Amell tornerà prossimamente in streaming su Prime Video con un nuovo ciclo di episodi.