Insigne: «Quando sono andato via ho sentito l’affetto dei tifosi. Dispiace averlo sentito solo l’ultima partita» (Di mercoledì 14 settembre 2022) La redazione di Dazn ha realizzato uno speciale dal nome «Toronto Little Italy». È un documentario sulla nuova vita canadese di due campioni d’Europa, Insigne e Bernardeschi, e di Mimmo Criscito. Viene intervistato anche Giovinco, che ha giocato lì in passato. Lo speciale mostra l’entusiasmo di Toronto per l’ex capitano del Napoli e per gli altri calciatori italiani. Lorenzo racconta diversi retroscena, sia sull’Europeo sia sulla sua esperienza a Napoli. Alcune delle sue parole, in merito agli scudetti sfumati con Sarri e con Spalletti, furono già anticipate da un cammeo dell’intervista pubblicato qualche giorno fa. Le altre dichiarazioni. «Se rivedo spesso gli highlights della mia ultima gara col Genoa? No, perché mi verrebbe troppo spesso da piangere. Non posso nascondere che fa male vedere le loro partite e non stare in campo, però purtroppo è la vita. Spero che i ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) La redazione di Dazn ha realizzato uno speciale dal nome «Toronto Little Italy». È un documentario sulla nuova vita canadese di due campioni d’Europa,e Bernardeschi, e di Mimmo Criscito. Viene intervistato anche Giovinco, che ha giocato lì in passato. Lo speciale mostra l’entusiasmo di Toronto per l’ex capitano del Napoli e per gli altri calciatori italiani. Lorenzo racconta diversi retroscena, sia sull’Europeo sia sulla sua esperienza a Napoli. Alcune delle sue parole, in merito agli scudetti sfumati con Sarri e con Spalletti, furono già anticipate da un cammeo dell’intervista pubblicato qualche giorno fa. Le altre dichiarazioni. «Se rivedo spesso gli highlights della mia ultima gara col Genoa? No, perché mi verrebbe troppo spesso da piangere. Non posso nascondere che fa male vedere le loro partite e non stare in campo, però purtroppo è la vita. Spero che i ...

