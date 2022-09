Insigne parla di Napoli e si commuove: “Ho nostalgia, ho chiamato Di Lorenzo e…” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lorenzo Insigne ha nostalgia di Napoli, l’ex attaccante azzurro ora in MLS ha parlato ai microfoni di DAZN. L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne ai microfoni di Dazn nello speciale “Toronto Little Italy” ha ripercorso la sua esperienza in azzurro. Con gli occhi pieni di commozione ha esordito: “Ho nostalgia di Napoli, mi manca. Così come indossare la mia vecchia maglia“. “Spero che il Napoli vinca lo Scudetto, i tifosi lo meritano. A loro sono legatissimo, l’ultima partita al ‘Maradona‘, contro il Genoa, mi hanno dimostrati un affetto che mi ha riempito il cuore. Spero di renderli sempre orgogliosi. Ecco, forse gli unici due rimpianti sono i titoli mancati per poco con Sarri e Spalletti…”. “Ho ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 settembre 2022)hadi, l’ex attaccante azzurro ora in MLS hato ai microfoni di DAZN. L’ex capitano delai microfoni di Dazn nello speciale “Toronto Little Italy” ha ripercorso la sua esperienza in azzurro. Con gli occhi pieni di commozione ha esordito: “Hodi, mi manca. Così come indossare la mia vecchia maglia“. “Spero che ilvinca lo Scudetto, i tifosi lo meritano. A loro sono legatissimo, l’ultima partita al ‘Maradona‘, contro il Genoa, mi hanno dimostrati un affetto che mi ha riempito il cuore. Spero di renderli sempre orgogliosi. Ecco, forse gli unici due rimpianti sono i titoli mancati per poco con Sarri e Spalletti…”. “Ho ...

