GPS e algoritmo | facciamo chiarezza Gli ultimi aggiornamenti QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola LIVE Giovedì 15 settembre alle 14 | 30

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il sistema di conferimento delle supplenze dei docenti, in modalità telematica, ha lasciato più di una perplessità agli addetti ai lavori. Dalla Sicilia alla Lombardia, le nomine sono corrette? Come funziona l'? L'articolo .

orizzontescuola : GPS e algoritmo: facciamo chiarezza. Gli ultimi aggiornamenti. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola) LIVE Giovedì… - Nadnad3010 : #trasparenza Gps, Snals all’attacco: “Algoritmo a volte impazzito. Restituire trasparenza e correttezza alle pr… - scuolainforma : #Nomine #GPS: come l'algoritmo ha penalizzato docenti, di cui diversi di sostegno - ProDocente : Supplenze tramite Gps, algoritmo impazzito e preferenze alla “cieca”: per Usb Scuola è fallimento totale, si torni… - codeale : L'Ufficio Scolastico Regionale del #Piemonte ha risposto a tutti quelli che hanno scritto lamentandosi delle palesi… -

Riguardo alle assunzioni daperò, i sindacati evidenziano una situazione non semplice con diverse criticità. Tra ritardi, problemi nell'assegnazione da parte dell'e classi di concorso ...Ma sostanzialmente il bollettino delle nomine sarebbe stato diverso se questi lavori fossero stati fatti a monte, prima di avviare l'. Supplenze da: prevedere più turni di nomina è il ...«Maggiore trasparenza e chiarezza nelle procedure». Per il Cobas di Terni è il grido di aiuto che lanciano migliaia di precari che nel mese di maggio avevano compilato la domanda telematica di inserim ...Il sistema di conferimento delle supplenze dei docenti in modalità telematica si è rivelato del tutto fallimentare: la bocciatura è del sindacato Usb Scuola, che lamenta, dalla Lombardia alla Sicilia, ...