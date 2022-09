Giuntoli: “Rangers-Napoli sarà una partita intensa. Su Kim e Kvaratskhelia…” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Cristiano Giuntoli ha parlato prima del fischio d0inizio della sfida di Campions League contro i Rangers. Il Napoli sfida i Glasgow Rangers nella seconda giornata del Girone A di Champions League. Prima del fischio d’inizio ha parlato il ds degli azzurri Cristiano Giuntoli: “Rangers-Napoli? sarà una partita intensa, contro una squadra forte. Cambiato molto? Fare paragoni non è mai bello, crediamo che la squadra sia molto competitiva, nonostante i tanti ricambi. Milan-Napoli? Dobbiamo pensare partita dopo partita, senza pensare a chi ha riposato di più o meno. Cercheremo sempre di fare risultato a prescindere da tutto”. Inoltre, Giuntoli, ai microfoni ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Cristianoha parlato prima del fischio d0inizio della sfida di Campions League contro i. Ilsfida i Glasgownella seconda giornata del Girone A di Champions League. Prima del fischio d’inizio ha parlato il ds degli azzurri Cristiano: “una, contro una squadra forte. Cambiato molto? Fare paragoni non è mai bello, crediamo che la squadra sia molto competitiva, nonostante i tanti ricambi. Milan-? Dobbiamo pensaredopo, senza pensare a chi ha riposato di più o meno. Cercheremo sempre di fare risultato a prescindere da tutto”. Inoltre,, ai microfoni ...

