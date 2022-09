Fifa 23, ufficiali le valutazioni: nessuno va oltre 91 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Giornata di festa per i videogiocatori calciofili di tutto il mondo. Sono uscite le valutazioni ufficiali di Fifa 23: nessuno supera il 91. Cresce l’attesa per il prossimo Fifa 23, l’ultimo sotto questa denominazione. Infatti dal prossimo anno il titolo prende il nome di EA Sports FC. Oggi invece i videogiocatori possono esultare visto che sono usciti gli Overall dei calciatori all’intorno del titolo di EA. Tutti i valori del nuovo titolo di Ea Sports (via WebSource)Sono tantissimi i fan del mondo del calcio che aspettano l’uscita del nuovissimo Fifa 23. Il titolo di Ea Sports è l’ultimo che uscirà sotto questa denominazione, visto che dal prossimo anno si chiamerà Ea Sports FC. Un cambio arrivatoa causa della fine della collaborazione con la Fifa. ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 14 settembre 2022) Giornata di festa per i videogiocatori calciofili di tutto il mondo. Sono uscite ledi23:supera il 91. Cresce l’attesa per il prossimo23, l’ultimo sotto questa denominazione. Infatti dal prossimo anno il titolo prende il nome di EA Sports FC. Oggi invece i videogiocatori possono esultare visto che sono usciti gli Overall dei calciatori all’intorno del titolo di EA. Tutti i valori del nuovo titolo di Ea Sports (via WebSource)Sono tantissimi i fan del mondo del calcio che aspettano l’uscita del nuovissimo23. Il titolo di Ea Sports è l’ultimo che uscirà sotto questa denominazione, visto che dal prossimo anno si chiamerà Ea Sports FC. Un cambio arrivatoa causa della fine della collaborazione con la. ...

