Europa League, decisa la data del recupero tra Arsenal e Psv: le ultime

L'UEFA con una nota ha reso nota la data del recupero della partita rinviata tra Arsenal e Psv di Europa League. Il match che si sarebbe dovuto giocare il 15 settembre e rinviato per la morte della Regina Elisabetta II, si recupererà il 20 ottobre.

