Chiara Ferragni: l’influencer questa volta esagera. L’accessorio costa una fortuna! (Di mercoledì 14 settembre 2022) E’ conosciuta per gli outfit sempre perfetti che sfoggia in ogni occasione, ma questa volta Chiara Ferragni ha proprio esagerato. Tiene al braccio un patrimonio. l’influencer cremonese in questi anni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 14 settembre 2022) E’ conosciuta per gli outfit sempre perfetti che sfoggia in ogni occasione, maha proprioto. Tiene al braccio un patrimonio.cremonese in questi anni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

fanpage : Un comportamento, quello della #Ferragni, che sta scatenando non poche polemiche - SusannaCeccardi : I #Ferragnez hanno una doppia moralità. Mentre Chiara #Ferragni lancia appelli per la sicurezza nelle città italia… - zluca2 : Chiara Ferragni visita Casa Arcobaleno: 'Se discriminati ecco cosa fare e dove andare' - StigmabaseE : [ITAL] Chiara Ferragni per il sociale: sostiene le Case arcobaleno di Milano per i diritti Lgbt: Chiara Ferragni sp… - gianluca_ursini : RT @O_Strunz: Chiara Ferragni difende l'aborto. Per dirvi quanto rompano il cazzo i suoi figli. (Strato Sferico @desale73 ) #ferragni #abo… -