Caro energia, tetto sui ricavi e contributo solidarietà. Le proposte dell’Europa (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tra le proposte di misure d'emergenza dell'Ue contro il Caro energia, che la Commissione europea ha esaminato a Strasburgo e pubblicherà oggi, ci sono un tetto di 180 euro per MWh sui ricavi dei produttori di energia elettrica "infra marginali" (in pratica tutte le fonti diverse da quelle fossili) e un prelievo del 33% sui "super profitti" delle società che forniscono elettricità da fonti fossili (petrolio, gas, raffinerie) che verrà destinato a un "contributo di solidarietà" per compensare gli alti prezzi pagati dai consumatori e dalle imprese più vulnerabili; inoltre, viene proposta una riduzione obbligatoria del 5% del consumo di elettricità nelle "ore di picco", e che corrisponda ad almeno il 10% delle ore ogni mese.E' quanto ha rivelato l'agenzia ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tra ledi misure d'emergenza dell'Ue contro il, che la Commissione europea ha esaminato a Strasburgo e pubblicherà oggi, ci sono undi 180 euro per MWh suidei produttori dielettrica "infra marginali" (in pratica tutte le fonti diverse da quelle fossili) e un prelievo del 33% sui "super profitti" delle società che forniscono elettricità da fonti fossili (petrolio, gas, raffinerie) che verrà destinato a un "di" per compensare gli alti prezzi pagati dai consumatori e dalle imprese più vulnerabili; inoltre, viene proposta una riduzione obbligatoria del 5% del consumo di elettricità nelle "ore di picco", e che corrisponda ad almeno il 10% delle ore ogni mese.E' quanto ha rivelato l'agenzia ...

fattoquotidiano : Caro energia, Conte: “Ho implorato Draghi di non lasciarsi suggestionare dalla corsa al riarmo, ma governo non ci h… - petergomezblog : Caro energia, gli interessi della Norvegia: ora è primo fornitore di gas alla Ue. In sette mesi 60 miliardi di rica… - ItaliaViva : In 15 minuti di intervista, #Salvini ha promesso talmente tante cose da far esplodere i conti dello Stato. C'è un… - geolelevero : RT @AngeloBonelli1: Un articolo vergognoso ! L’ex A.d. di #Eni #Scaroni diceva che proporre le rinnovabili e’ da ubriaconi, Cingolani si e’… - Spacettf : RT @byoblu: La crisi dei cantieri si sta abbattendo sull’attuazione del #PNRR. L’aumento delle materie prime e il caro energia potrebbe cau… -