Captain America: New World Order, le riprese al via a inizio 2023 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il regista di Captain America: New World Order, Julius Onah, rivela che le riprese del sequel dell'MCU inizieranno nei primi mesi del 2023 e anticipa il suo stato di pre-produzione. Il regista Julius Onah ha condiviso nuovi dettagli sullo status di Captain America: New World Order svelando la data di inizio riprese del cinecomic: i primi mesi del 2023. Il film è attualmente in pre-produzione e non manca molto all'annuncio del primo ciak. Durante un'intervista con Collider al D23 Expo, Julius Onah ha dichiarato: "Siamo già piuttosto impegnati a mettere insieme tutto. Come sai, con questi film, ci sono così tanti elementi, tra il cast e la sceneggiatura, gli effetti e le ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il regista di: New, Julius Onah, rivela che ledel sequel dell'MCU inizieranno nei primi mesi dele anticipa il suo stato di pre-produzione. Il regista Julius Onah ha condiviso nuovi dettagli sullo status di: Newsvelando la data didel cinecomic: i primi mesi del. Il film è attualmente in pre-produzione e non manca molto all'annuncio del primo ciak. Durante un'intervista con Collider al D23 Expo, Julius Onah ha dichiarato: "Siamo già piuttosto impegnati a mettere insieme tutto. Come sai, con questi film, ci sono così tanti elementi, tra il cast e la sceneggiatura, gli effetti e le ...

