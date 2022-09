Capello su Klopp | «Crisi del settimo anno? Tenere la squadra sulla corda diventa difficile Per me…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Fabio, ex allenatore e ora opinionista, ha parlato del Liverpool didopo la sfida contro l’Ajax a Sky Fabio, ex allenatore e ora opinionista, ha parlato del Liverpool didopo la sfida contro l’Ajax a Sky. Le sue dichiarazioni: «C’è da pensare e da ritrovare lo spirito. Questo pubblico di Anfield ti spinge.della, come fa lui con l’intensità. Anche con tutta la fantasia che vuoi. Io l’ho provato: dopo 5 anni, dico è già tanto. Un allenatore deve andare via perché non riesce più ad esprimere quella forza che vorrebbe dare e...