Calendario Coppa Davis 2022 oggi: orari partite mercoledì 14 settembre, programma, tv, streaming (Di mercoledì 14 settembre 2022) oggi, mercoledì 14 settembre, seconda giornata di incontri della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022. Sono quattro le sedi coinvolte: Bologna per il Gruppo A, Valencia per il Gruppo B, Amburgo per il Gruppo C e Glasgow per il Gruppo D. Ci sarà l’esordio dell’Italia a Bologna contro la finalista dell’anno scorso, la Croazia, e gli azzurri andranno a caccia di una rivincita visto il risultato dell’anno passato a Torino. A Valencia interessante sarà il confronto tra i padroni di casa e la Serbia. Per le Furie Rosse, salvo ripensamenti dell’ultimo momento, non dovrebbe scendere in campo Carlitos Alcaraz, tornato piuttosto provato dagli Stati Uniti dove ha scritto una pagina di storia (vincitore degli US Open e nuovo n.1 del mondo). Compagine serba, tuttavia, che non avrà a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022)14, seconda giornata di incontri della fase a gironi delle Finali di. Sono quattro le sedi coinvolte: Bologna per il Gruppo A, Valencia per il Gruppo B, Amburgo per il Gruppo C e Glasgow per il Gruppo D. Ci sarà l’esordio dell’Italia a Bologna contro la finalista dell’anno scorso, la Croazia, e gli azzurri andranno a caccia di una rivincita visto il risultato dell’anno passato a Torino. A Valencia interessante sarà il confronto tra i padroni di casa e la Serbia. Per le Furie Rosse, salvo ripensamenti dell’ultimo momento, non dovrebbe scendere in campo Carlitos Alcaraz, tornato piuttosto provato dagli Stati Uniti dove ha scritto una pagina di storia (vincitore degli US Open e nuovo n.1 del mondo). Compagine serba, tuttavia, che non avrà a ...

SportRepubblica : Coppa Davis, l'Italia sfida la Croazia: formula, calendario e dove vedere le partite in tv - BessiGianni : RT @RegioneER: ??#Sport e territorio, via alla @DavisCup: grande vetrina internazionale per #EmiliaRomagna e #Bologna. Anche l'Italia in cam… - henokmulubrhan : RT @Bardiani_CSF: ????? ???? Con il Giro della Toscana e la Coppa Sabatini ripartirà il calendario italiano. ?? Ecco le formazioni ufficiali e… - quotecalcio : Coppa Davis 2022, fase a gironi: Italia favorita in quota - - MasterblogBo : Sport e territorio, via alla Coppa Davis: grande vetrina internazionale per l'Emilia-Romagna e Bologna Anche l'Ital… -