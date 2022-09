Calcio | Mourinho | ' Helsinki squadra organizzata | non sarà una partita facile'

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. - (Adnkronos) - "Mi piace la, li abbiamo studiati: hanno anche bellezza nella costruzione del gioco, il risultato nellacontro il Betis è stato falso. Per me ciò conferma l'evoluzione della qualità delnel Nord Europa: le squadre sono bene organizzate, hanno tecnica e fisicità.unadifficile per noi". L'allenatore della Roma Josési esprime così sull'Hjk, avversario dei giallorossi nella seconda giornata del girone di Europa League. Contro i finlandesi previsto un moderato turnover. "Bisogna avere unaultra competitiva -proseguein conferenza stampa-come quelle inglesi o alcune italiane con la possibilità di due giocatori per ruolo. Altrimenti c'è il ...

"Zaniolo domani giocherà. Avrebbe rischiato anche ad Empoli, ma sono riuscito a preservarlo. Non so se avrà 90 minuti nelle gambe, ma di testa sta molto bene": lo ha detto Josè in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League di domani contro l'Helsinki. "In difesa domani cambieremo, giocheranno solo due dei tre centrali che abbiamo", ha poi aggiunto ...ROMA - Seconda partita di Europa League, la Roma di domani sera all'Olimpico sfiderà l'Helsinki per dimenticare il ko contro il Ludogorets e conquistare i primi tre punti del girone. Alla vigilia della sfida il Nicolò Zaniolo è intervenuto in ..."Non ho vissuto un'estate particolare, ogni anno devo andare di qua e di là e poi resto a Roma. Sono più film che vi fate voi della stampa". Nicolò Zaniolo, alla vigilia della gara con l'Helsinki, par ...