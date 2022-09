“Antonio Ligabue. L’ora senz’ombra.” la mostra dedicata all’artista a Modena (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Galleria BPER Banca ospita la mostra dossier dedicata all’artista Antonio Ligabue dal 16 settembre 2022 al 15 febbraio 2023 Antonio Ligabue Leopardo con serpente 1937 grafite inchiostro e pastello su carta 325x238 cmModena – La Galleria BPER Banca si apre al contemporaneo con una mostra dossier dedicata ad Antonio Ligabue, che sarà inaugurata negli spazi espositivi di via Scudari 9 a Modena in occasione di festivalfilosofia (16-18 settembre 2022), di cui BPER Banca è main sponsor. Curata da Sandro Parmiggiani, l’esposizione si svilupperà a partire da quattro importanti dipinti appartenenti alla collezione d’arte di BPER Banca. Accanto ai dipinti di proprietà ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Galleria BPER Banca ospita ladossierdal 16 settembre 2022 al 15 febbraio 2023Leopardo con serpente 1937 grafite inchiostro e pastello su carta 325x238 cm– La Galleria BPER Banca si apre al contemporaneo con unadossierad, che sarà inaugurata negli spazi espositivi di via Scudari 9 ain occasione di festivalfilosofia (16-18 settembre 2022), di cui BPER Banca è main sponsor. Curata da Sandro Parmiggiani, l’esposizione si svilupperà a partire da quattro importanti dipinti appartenenti alla collezione d’arte di BPER Banca. Accanto ai dipinti di proprietà ...

