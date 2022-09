Via libera al decreto Aiuti bis grazie all'accordo sul Superbonus (Di martedì 13 settembre 2022) La commissione Bilancio e Finanze del Senato ha raggiunto l'accordo che sblocca il decreto Aiuti bis, rimasto finora bloccato a Palazzo Madama per via di un emendamento specifico sul Superbonus edilizio, su cui si era impuntato il Movimento 5 Stelle. La discussione si era arenata sulla “responsabilita solidale dei cessionari” dei crediti d'imposta: le aziende che ristrutturano gli edifici infatti possono cedere a banche o ad altre società finanziare il credito originato dall'intervento. Nel tentativo di evitare le frodi intorno al Superbonus, generate da una scrittura poco precisa della norma, i precedenti interventi del governo avevano portato ad un'involontario blocco nella cessione dei crediti. La riformulazione dell'emendamento è un compromesso tra la posizione del M5s, che avrebbe voluto ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 settembre 2022) La commissione Bilancio e Finanze del Senato ha raggiunto l'che sblocca ilbis, rimasto finora bloccato a Palazzo Madama per via di un emendamento specifico suledilizio, su cui si era impuntato il Movimento 5 Stelle. La discussione si era arenata sulla “responsabilita solidale dei cessionari” dei crediti d'imposta: le aziende che ristrutturano gli edifici infatti possono cedere a banche o ad altre società finanziare il credito originato dall'intervento. Nel tentativo di evitare le frodi intorno al, generate da una scrittura poco precisa della norma, i precedenti interventi del governo avevano portato ad un'involontario blocco nella cessione dei crediti. La riformulazione dell'emendamento è un compromesso tra la posizione del M5s, che avrebbe voluto ...

