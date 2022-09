Una certa idea di cibo (Di martedì 13 settembre 2022) L’idea che abbiamo del cibo non può essere fatta solo di ingredienti e procedimento. Ci vogliono sguardo laterale, backstage, sofferenze e non detti del mondo gastronomico per creare un discorso che tiri in ballo anche l’economia, la politica e la storia di ciò che mangiamo. Non c’è solo fast o slow food. Ci sono anche narrazione e divertimento. Pensiero e scrittura. Bocche e menti. Su questi presupposti, a Parma, dal 15 settembre prende il via la manifestazione . Il progetto Dietro ci sono Elisa Bertinelli, editor e mente di Millefogli.e su Instagram, e Francesca Laureri, content writer. L’idea è nata tra chiacchiere, caffè e aperitivi. «Volevamo uno spazio in cui parlare di cibo come piaceva a noi, e non solo di ricette», spiega Elisa. Il nome del progetto deriva da un autore che entrambe amano, Alessandro Baricco, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 settembre 2022) L’che abbiamo delnon può essere fatta solo di ingredienti e procedimento. Ci vogliono sguardo laterale, backstage, sofferenze e non detti del mondo gastronomico per creare un discorso che tiri in ballo anche l’economia, la politica e la storia di ciò che mangiamo. Non c’è solo fast o slow food. Ci sono anche narrazione e divertimento. Pensiero e scrittura. Bocche e menti. Su questi presupposti, a Parma, dal 15 settembre prende il via la manifestazione . Il progetto Dietro ci sono Elisa Bertinelli, editor e mente di Millefogli.e su Instagram, e Francesca Laureri, content writer. L’è nata tra chiacchiere, caffè e aperitivi. «Volevamo uno spazio in cui parlare dicome piaceva a noi, e non solo di ricette», spiega Elisa. Il nome del progetto deriva da un autore che entrambe amano, Alessandro Baricco, ...

