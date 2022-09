Un Posto al Sole, lacrime per uno dei volti più amati di sempre: lutto devastante (Di martedì 13 settembre 2022) . Il diretto interessato ne ha recentemente parlato E’ stato un grande protagonista della serie ambientata sul Golfo di Napoli. L’attore e comico Francesco Paolantoni ha voluto raccontare un retroscena molto delicato della sua vita privata. E’ sulla breccia da tanti L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 13 settembre 2022) . Il diretto interessato ne ha recentemente parlato E’ stato un grande protagonista della serie ambientata sul Golfo di Napoli. L’attore e comico Francesco Paolantoni ha voluto raccontare un retroscena molto delicato della sua vita privata. E’ sulla breccia da tanti L'articolo proviene da Inews24.it.

Link4Universe : Per 20 secondi, il posto più caldo di tutto il Sistem Solare, non era il Sole, nemmeno il suo cuore, ma un laborato… - ilMaritain : Grandi: 'Chi non sa scegliere di lasciare, farsi da parte, di mettersi al servizio del Bene Comune in altra forma m… - nicolasavoia : Correggendo i dati di Un Posto al Sole, in risalota a 1.529.000 7,93% Grazie @DiTeleblog Andavo davvero troppo di… - DiTeleblog : @nicolasavoia @AleStonata per un posto al sole Davide Maggio e Tvblog mi riporta dati diversi...quelli che tu hai m… - worIdtete : stanno girando un posto al sole -