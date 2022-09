Ultime Notizie – Elezioni 2022, fact checking Letta su Fdi e Pnrr: “Ecco i voti in Ue, mai a favore” (Di martedì 13 settembre 2022) Il segretario del Pd, dopo il botta e risposta ieri con Giorgia Meloni, posta su twitter i dati di Open Polis: Fratelli d’Italia non ha mai sostenuto il Next Generation tranne nella votazione del 15 dicembre 2020 che “non era comunque tra le più rilevanti”. “A proposito di ieri, Ecco nero su bianco la verita sui voti del partito di Giorgia Meloni sul Pnrr. Non lo volevano, semplicemente. #LettaMeloni #FollowUp. #Scegli”. Lo scrive Enrico Letta su twitter, dopo il botta e risposta ieri con la presidente Fdi sul Next Generation Ue nel confronto sul sito del Corriere. Letta ha postato i dati raccolti da Open Polis sulle votazioni in Ue da cui emerge che “con l’eccezione del voto del 15 dicembre 2020, che non era comunque tra i più rilevanti, Fratelli d’Italia non si è mai espressa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Il segretario del Pd, dopo il botta e risposta ieri con Giorgia Meloni, posta su twitter i dati di Open Polis: Fratelli d’Italia non ha mai sostenuto il Next Generation tranne nella votazione del 15 dicembre 2020 che “non era comunque tra le più rilevanti”. “A proposito di ieri,nero su bianco la verita suidel partito di Giorgia Meloni sul. Non lo volevano, semplicemente. #Meloni #FollowUp. #Scegli”. Lo scrive Enricosu twitter, dopo il botta e risposta ieri con la presidente Fdi sul Next Generation Ue nel confronto sul sito del Corriere.ha postato i dati raccolti da Open Polis sulle votazioni in Ue da cui emerge che “con l’eccezione del voto del 15 dicembre 2020, che non era comunque tra i più rilevanti, Fratelli d’Italia non si è mai espressa ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - poch8mio : RT @enpaonlus: Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichiara la gra… - junews24com : Di Maria corre verso il Benfica! Il Fideo è al lavoro alla Continassa - VIDEO - -