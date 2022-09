Tu sei ciò che ascolti (Di martedì 13 settembre 2022) Boomers, Gen X, Millennials, Generazione Z: comunità anagrafiche dai gusti differenti che non parlano in alcun modo tra di loro. Chi è nato nell’epoca dei vinili oppure nell’era di rock e pop ha come riferimenti mostri sacri quali Bob Dylan, Lucio Battisti, Beatles e Rolling Stones, Madonna e Vasco Rossi. Chi è giovane oggi, invece, è devoto a generi come trap e rap fatti di melodie e testi imbarazzanti, storpiature sonore e linguistiche figlie di un abbassamento culturale. Da parte di chi suona, ma anche di chi sente. Una pioggia inarrestabile di strabilianti successi, milioni di clic per tutti, travolgenti numeri social: a leggere i comunicati stampa che accompagnano le infinite uscite discografiche di questo tempo sembrerebbe di vivere nell’età dell’oro della musica. E invece no, l’età dell’oro se n’è andata da un bel pezzo. La realtà è un’onda di mediocrità e sciatteria che ha ... Leggi su panorama (Di martedì 13 settembre 2022) Boomers, Gen X, Millennials, Generazione Z: comunità anagrafiche dai gusti differenti che non parlano in alcun modo tra di loro. Chi è nato nell’epoca dei vinili oppure nell’era di rock e pop ha come riferimenti mostri sacri quali Bob Dylan, Lucio Battisti, Beatles e Rolling Stones, Madonna e Vasco Rossi. Chi è giovane oggi, invece, è devoto a generi come trap e rap fatti di melodie e testi imbarazzanti, storpiature sonore e linguistiche figlie di un abbassamento culturale. Da parte di chi suona, ma anche di chi sente. Una pioggia inarrestabile di strabilianti successi, milioni di clic per tutti, travolgenti numeri social: a leggere i comunicati stampa che accompagnano le infinite uscite discografiche di questo tempo sembrerebbe di vivere nell’età dell’oro della musica. E invece no, l’età dell’oro se n’è andata da un bel pezzo. La realtà è un’onda di mediocrità e sciatteria che ha ...

