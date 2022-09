Traffico Roma del 13-09-2022 ore 20:00 (Di martedì 13 settembre 2022) Luceverde Roma Buonasera Bentrovati e redazione Sonia cerquetani disagi per incidente fuori Roma sulla Nomentana altezza via Monte Cervino verso Tor Lupara ripercussioni al Traffico in tutta la zona lavori con code sulla Cassia Veientana tra il raccordo è via della Giustiniana in uscita dalla capitale code per Traffico intenso sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe e via dei Prati Fiscali nelle due direzioni rallentamenti a tratti sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Nomentana verso San Giovanni e poi direzione stadio tra Nomentana e Salaria Traffico rallentato sul percorso Urbano della A24 dalla tangenziale al Raccordo Anulare sul Raccordo Anulare si sta in fila tra Flamini e Salaria è più avanti tra Prenestina e tra Ardeatina e la Roma Fiumicino stessa situazione in ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 settembre 2022) LuceverdeBuonasera Bentrovati e redazione Sonia cerquetani disagi per incidente fuorisulla Nomentana altezza via Monte Cervino verso Tor Lupara ripercussioni alin tutta la zona lavori con code sulla Cassia Veientana tra il raccordo è via della Giustiniana in uscita dalla capitale code perintenso sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe e via dei Prati Fiscali nelle due direzioni rallentamenti a tratti sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Nomentana verso San Giovanni e poi direzione stadio tra Nomentana e Salariarallentato sul percorso Urbano della A24 dalla tangenziale al Raccordo Anulare sul Raccordo Anulare si sta in fila tra Flamini e Salaria è più avanti tra Prenestina e tra Ardeatina e laFiumicino stessa situazione in ...

Ferrovie_IT : #RFI: Linea AV Roma - Napoli, dalle ore 19.00 traffico ferroviario direzione Napoli rallentato in prossimità di Rom… - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea AV Roma - Napoli, dalle ore 19.00 traffico ferroviario direzi… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Salaria ?????? Rallentamenti tra Aeroporto Urbe e Via dei Prati Fiscali > Tangenziale Est #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via Flaminia Nuova ?????? Traffico rallentato altezza Vai dei Due Ponti #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 18:47 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -