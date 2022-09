TikTok può sensibilizzare sull’ADHD, ma non ci si può affidare ad un social per tutelare la propria salute mentale (Di martedì 13 settembre 2022) Emilie Leyes, 27 anni, lavora a New York per sviluppare la resilienza mentale e gestire lo stress lavorativo e ha raccontato a Time la sua esperienza. Quando ha iniziato a frequentare TikTok cercava informazioni sul disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) per poter aiutare i suoi clienti che hanno questa condizione. Leyes ha scoperto così di identificarsi lei stessa con le persone che in video raccontavano la propria esperienza di vita. «??Non avevo davvero idea di avere l’ADHD finché non mi sono iscritta a TikTok», dice. L’hashtag #ADHD su TikTok ad oggi ha 15 miliardi di visualizzazioni, #adhdawareness ne ha più di 650 milioni. Alcuni video elencano sintomi, tra cui iperattività e difficoltà di concentrazione, altri offrono suggerimenti per affrontare la vita quotidiana con l’ADHD. Ci ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 settembre 2022) Emilie Leyes, 27 anni, lavora a New York per sviluppare la resilienzae gestire lo stress lavorativo e ha raccontato a Time la sua esperienza. Quando ha iniziato a frequentarecercava informazioni sul disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) per poter aiutare i suoi clienti che hanno questa condizione. Leyes ha scoperto così di identificarsi lei stessa con le persone che in video raccontavano laesperienza di vita. «??Non avevo davvero idea di avere l’ADHD finché non mi sono iscritta a», dice. L’hashtag #ADHD suad oggi ha 15 miliardi di visualizzazioni, #adhdawareness ne ha più di 650 milioni. Alcuni video elencano sintomi, tra cui iperattività e difficoltà di concentrazione, altri offrono suggerimenti per affrontare la vita quotidiana con l’ADHD. Ci ...

