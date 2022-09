“Se io fossi a Bologna non farei casini”: in un gioco di parole l’endorsement di Castellitto a Sgarbi (video) (Di martedì 13 settembre 2022) «Se io fossi a Bologna non farei casini… al Senato voterei Vittorio Sgarbi, con tutto il rispetto per i casini…”. Un video di pochi secondi. In primo piano il volto serafico di Sergio Castellitto, da cui traspare una velata smorfia di beffarda ironia. E una sceneggiatura breve che rimanda a un semplice gioco di parole dal significato eloquente per quanto mimetizzato tra le righe. Appena un flash, ma dall’effetto immediato e dirompente che fa impallidire più o meno creativi speen doctor in servizio effettivo e permanente, e esperti della comunicazione social d’annata. Così, l’endorsement del regista e attore romano al critico d’arte più vulcanico di sempre, irrompe con garbo e pacatezza sulla scena di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 settembre 2022) «Se ionon… al Senato voterei Vittorio, con tutto il rispetto per i…”. Undi pochi secondi. In primo piano il volto serafico di Sergio, da cui traspare una velata smorfia di beffarda ironia. E una sceneggiatura breve che rimanda a un semplicedidal significato eloquente per quanto mimetizzato tra le righe. Appena un flash, ma dall’effetto immediato e dirompente che fa impallidire più o meno creativi speen doctor in servizio effettivo e permanente, e esperti della comunicazione social d’annata. Così,del regista e attore romano al critico d’arte più vulcanico di sempre, irrompe con garbo e pacatezza sulla scena di ...

SecolodItalia1 : “Se io fossi a Bologna non farei casini”: in un gioco di parole l’endorsement di Castellitto a Sgarbi (video)… - enricopaoli1 : DE SICA E CASTELLITTO: A BOLOGNA NON FAREI CASINI, VOTEREI AL SENATO VITTORIO SGARBI . saggio direi!!! - CrazyItalianPol : RT @LaZanzaraR24: Cruciani: 'Fossi a Bologna voterei Vittorio Sgarbi' @VittorioSgarbi - foisfra1 : RT @LaZanzaraR24: Cruciani: 'Fossi a Bologna voterei Vittorio Sgarbi' @VittorioSgarbi - LaZanzaraR24 : Cruciani: 'Fossi a Bologna voterei Vittorio Sgarbi' @VittorioSgarbi -