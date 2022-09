Salernitana, Iervolino: «Non siamo una provinciale. Var Juve? Non c’è malafede…» (Di martedì 13 settembre 2022) Il presidente della Salernitana Iervolino ha parlato dell’ottimo inizio di stagione della squadra granata Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato dell’ottimo inizio di stagione della squadra granata. PARTENZA POSITIVA – «Salernitana sorprendente. Sono sorprendenti il clima che c’è intorno alla squadra, l’entusiasmo che ci mettiamo e il fascino del progetto». PAREGGIO CON LA JuveNTUS – «Mi è piaciuta la mentalità. Avevamo promesso di giocarcela su tutti i campi, di dare spettacolo e così sta accadendo. Non è una mentalità da provinciale, ma da squadra che vuole lasciare il segno nel campionato. È sotto gli occhi di tutti: la squadra è forte in ogni reparto, fa spettacolo, è godibile, è ormai ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Il presidente dellaha parlato dell’ottimo inizio di stagione della squadra granata Danilo, presidente della, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato dell’ottimo inizio di stagione della squadra granata. PARTENZA POSITIVA – «sorprendente. Sono sorprendenti il clima che c’è intorno alla squadra, l’entusiasmo che ci mettiamo e il fascino del progetto». PAREGGIO CON LANTUS – «Mi è piaciuta la mentalità. Avevamo promesso di giocarcela su tutti i campi, di dare spettacolo e così sta accadendo. Non è una mentalità da, ma da squadra che vuole lasciare il segno nel campionato. È sotto gli occhi di tutti: la squadra è forte in ogni reparto, fa spettacolo, è godibile, è ormai ...

