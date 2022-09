Rigenerazione urbana: con l’interpretazione è goal (Di martedì 13 settembre 2022) L’insieme di comuni, molto periferici, in termini di accesso a servizi quali sanità, istruzione e mobilità, è sommariamente identificato come area interna. Le aree interne sono oggi l’argomento in voga per programmi politici professionali, organizzativi. Guai all’amministratore che non dedichi alla problematica uno straccio di pensiero, un buon proposito per il nuovo anno. Effettivamente individuare la formula per riuscire a rigenerare queste aree, è vincere una sfida enorme per il nostro paese, e chiunque riesca nell’intento è destinato, nei secoli, ad allori e menzioni. Rigenerare significa prima di tutto ripopolare, conservare identità e tradizioni di un luogo, pur assecondando il suo logico adeguamento ai tempi. Lo spopolamento è la grande malattia: richiede cure intense e sistemiche. Sistemico, cioè su tutti i distretti dell’organismo. Significa dunque sanità, viabilità e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) L’insieme di comuni, molto periferici, in termini di accesso a servizi quali sanità, istruzione e mobilità, è sommariamente identificato come area interna. Le aree interne sono oggi l’argomento in voga per programmi politici professionali, organizzativi. Guai all’amministratore che non dedichi alla problematica uno straccio di pensiero, un buon proposito per il nuovo anno. Effettivamente individuare la formula per riuscire a rigenerare queste aree, è vincere una sfida enorme per il nostro paese, e chiunque riesca nell’intento è destinato, nei secoli, ad allori e menzioni. Rigenerare significa prima di tutto ripopolare, conservare identità e tradizioni di un luogo, pur assecondando il suo logico adeguamento ai tempi. Lo spopolamento è la grande malattia: richiede cure intense e sistemiche. Sistemico, cioè su tutti i distretti dell’organismo. Significa dunque sanità, viabilità e ...

