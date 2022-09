Regina Elisabetta, scoperta sulle cause della morte: le svela la dottoressa (Di martedì 13 settembre 2022) Regina Elisabetta, la sua scomparsa fa parlare il mondo ma ancora non sono state chiarite le cause della morte: ora le svela la dottoressa Lo scorso 8 settembre il mondo intero si è riunito davanti ai media ascoltando la notizia della morte della Regina Elisabetta II. Un peggioramento quasi inaspettato delle condizioni di salute della monarca avevano riunito tutta la famiglia al suo capezzale, fino all’annuncio ufficiale dato alle ore 19.30 italiane. Foto da Instagram @kingmosesforeverCon il regno più longevo della storia alle spalle, della durata di 70 anni, la Regina ha lasciato un vuoto ... Leggi su vesuvius (Di martedì 13 settembre 2022), la sua scomparsa fa parlare il mondo ma ancora non sono state chiarite le: ora lelaLo scorso 8 settembre il mondo intero si è riunito davanti ai media ascoltando la notiziaII. Un peggioramento quasi inaspettato delle condizioni di salutemonarca avevano riunito tutta la famiglia al suo capezzale, fino all’annuncio ufficiale dato alle ore 19.30 italiane. Foto da Instagram @kingmosesforeverCon il regno più longevostoria alle spalle,durata di 70 anni, laha lasciato un vuoto ...

albertoangela : Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, stasera @RaiUno ripropone la puntata di #Ulisse realizzata per il suo… - GiovaQuez : Russia, Bielorussi e Birmania sono stati esclusi, per volere del governo britannico, dagli inviti ai funerali della regina Elisabetta II - Tommasocerno : Grande rispetto per la regina Elisabetta però sentir parlare di re e di sudditi e di inchini e gente in ginocchio fa spavento nel 2022 - warsteiner_SF : RT @Gianl1974: 1/2 Il carro funebre che trasportava la bara della regina Elisabetta II è arrivato a Buckingham Palace. Nel palazzo, la bara… - aleniggaz : RT @foisluca84: Non sono ancora pronto per vedere Beppe Fiorello nei panni della Regina Elisabetta. -