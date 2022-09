"Punire la Juventus". Cosa sa Massimo Mauro: un retroscena esplosivo (Di martedì 13 settembre 2022) Il gol del 3-2 annullato alla Juve contro la Salernitana? Annullato ad hoc per Punire Madama. Così la pensa Massimo Mauro, che ha espresso parole durissime scatenando il caos in studio durante l'ultima puntata di Pressing. L'ex giocatore bianconero non c'è stato, provocando reazioni di stupore da parte degli ospiti presenti che di certo non hanno gradito quelle parole. “Avrei voluto sentire Ivan (Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ndr) parlare così 5 anni fa – ha esordito l'opinionista Mediaset – Questi problemi erano chiari. Nel momento in cui si introduce la tecnologia a valutare in maniera statica quello che succede, invece che dinamica tra 5/10 persone che si picchiano per fare un gol, è una follia dal punto di vista del miglioramento del calcio giocato". Mauro: “Juve-Salernitana? Giustizia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Il gol del 3-2 annullato alla Juve contro la Salernitana? Annullato ad hoc perMadama. Così la pensa, che ha espresso parole durissime scatenando il caos in studio durante l'ultima puntata di Pressing. L'ex giocatore bianconero non c'è stato, provocando reazioni di stupore da parte degli ospiti presenti che di certo non hanno gradito quelle parole. “Avrei voluto sentire Ivan (Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ndr) parlare così 5 anni fa – ha esordito l'opinionista Mediaset – Questi problemi erano chiari. Nel momento in cui si introduce la tecnologia a valutare in maniera statica quello che succede, invece che dinamica tra 5/10 persone che si picchiano per fare un gol, è una follia dal punto di vista del miglioramento del calcio giocato".: “Juve-Salernitana? Giustizia ...

FBiasin : #Mauro ora a @PressingReal: “Il #Var è stato introdotto per punire la #Juventus”. Credo di aver sentito così. - tancredipalmeri : “Il Var e stato introdotto per punire la Juventus”. Pensa te come stiamo messi - sportmediaset : ??Massimo #Mauro, durante la puntata di @PressingReal del lunedì, dice la sua sul Var e sull'introduzione della tecn… - GonzaInterista : RT @tancredipalmeri: “Il Var e stato introdotto per punire la Juventus”. Pensa te come stiamo messi - Avv_Bianco_Nero : RT @sportmediaset: ??Massimo #Mauro, durante la puntata di @PressingReal del lunedì, dice la sua sul Var e sull'introduzione della tecnologi… -