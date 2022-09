Puglia: raccolta di olive, si prospetta dimezzata. Olio, crollo e raddoppio di prezzi di produzione Coldiretti (Di martedì 13 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con il crollo della produzione nazionale di olive le famiglie del Belpaese devono dire addio a quasi 1 bottiglia su 3 di Olio extravergine Made in Italy mentre l’esplosione dei costi mette in ginocchio le aziende agricole e con l’inflazione generata dal conflitto in Ucraina volano sugli scaffali i prezzi al dettaglio. E’ quanto emerge dall’esclusivo report “2022, la guerra dell’Olio Made in Italy” di Coldiretti e Unaprol diffuso in occasione dell’avvio lungo la penisola della raccolta delle olive 2022/2023 in un anno profondamente segnato dai cambiamenti climatici e dai rincari di energia e materie prime che pesano su aziende e famiglie. In via ... Leggi su noinotizie (Di martedì 13 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Con ildellanazionale dile famiglie del Belpaese devono dire addio a quasi 1 bottiglia su 3 diextravergine Made in Italy mentre l’esplosione dei costi mette in ginocchio le aziende agricole e con l’inflazione generata dal conflitto in Ucraina volano sugli scaffali ial dettaglio. E’ quanto emerge dall’esclusivo report “2022, la guerra dell’Made in Italy” die Unaprol diffuso in occasione dell’avvio lungo la penisola delladelle2022/2023 in un anno profondamente segnato dai cambiamenti climatici e dai rincari di energia e materie prime che pesano su aziende e famiglie. In via ...

valemikira : RT @antoniolampare8: @4everAnnina @metaanto Brava, lo stesso pensiero che ho avuto oggi attraversando l'autostrada in Puglia,..ora c'è la r… - Giacinto_Bruno : RT @antoniolampare8: @4everAnnina @metaanto Brava, lo stesso pensiero che ho avuto oggi attraversando l'autostrada in Puglia,..ora c'è la r… - 4everAnnina : RT @antoniolampare8: @4everAnnina @metaanto Brava, lo stesso pensiero che ho avuto oggi attraversando l'autostrada in Puglia,..ora c'è la r… - metaanto : RT @antoniolampare8: @4everAnnina @metaanto Brava, lo stesso pensiero che ho avuto oggi attraversando l'autostrada in Puglia,..ora c'è la r… - antoniolampare8 : @4everAnnina @metaanto Brava, lo stesso pensiero che ho avuto oggi attraversando l'autostrada in Puglia,..ora c'è l… -