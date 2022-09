L’Inter vince in Champions, 2-0 in casa del Plzen (Di martedì 13 settembre 2022) Plzen (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – L’Inter batte 2-0 il Viktoria Plzen in trasferta e conquista i primi tre punti nel gruppo C di Champions League. Dopo il ko col Bayern e la vittoria col Torino in campionato, Simone Inzaghi opta per un ampio turn over. Tra i pali c’è Onana, mentre in difesa c’è spazio per l’esordio dal 1? di Acerbi. Turno di riposo invece per Calhanoglu e Lautaro. Sul fronte d’attacco il tecnico dà fiducia alla coppia composta da Correa e Dzeko. L’attaccante bosniaco è la bestia nera del Viktoria Plzen con due triplette ai tempi della Roma. E al 20? è proprio l’ex giallorosso a sbloccare il risultato. Buon lavoro di Correa che gestisce il pallone e allarga sulla sinistra per Dzeko che apre L’Interno destro e trova l’angolo opposto. Contro il Barcellona, il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022)(REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) –batte 2-0 il Viktoriain trasferta e conquista i primi tre punti nel gruppo C diLeague. Dopo il ko col Bayern e la vittoria col Torino in campionato, Simone Inzaghi opta per un ampio turn over. Tra i pali c’è Onana, mentre in difesa c’è spazio per l’esordio dal 1? di Acerbi. Turno di riposo invece per Calhanoglu e Lautaro. Sul fronte d’attacco il tecnico dà fiducia alla coppia composta da Correa e Dzeko. L’attaccante bosniaco è la bestia nera del Viktoriacon due triplette ai tempi della Roma. E al 20? è proprio l’ex giallorosso a sbloccare il risultato. Buon lavoro di Correa che gestisce il pallone e allarga sulla sinistra per Dzeko che apreno destro e trova l’angolo opposto. Contro il Barcellona, il ...

