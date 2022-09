Laura Pausini si rifiuta di cantare "Bella Ciao": "Non usatemi per propaganda politica" (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo essere stata ospite di una trasmissione televisiva spagnola, l'artista romagnola chiarisce: 'Il fascismo è una vergogna ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo essere stata ospite di una trasmissione televisiva spagnola, l'artista romagnola chiarisce: 'Il fascismo è una vergogna ...

zazoomblog : Laura Pausini si rifiuta di cantare Bella Ciao: Non usatemi per propaganda politica - #Laura #Pausini #rifiuta… - AdolfoSalsi : RT @IdeeXscrittori: Laura Pausini rifiuta di cantare 'Bella Ciao' dicendo: 'Non canto canzoni politiche'. Vi ricordate quando cantava: 'Ma… - Ariel2575 : RT @ViVilaVitaOra: Non canta Bella ciao “E’ una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche” Viva la faccia di Laura P… - amolina_69 : RT @Vanessa95620891: Bravo por Laura Pausini! - Jes912 : Questa è ignoranza o paracullaggine. Comunque chiaramente Laura Pausini non è degna di cantare Bella Ciao perchè no… -