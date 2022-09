(Di martedì 13 settembre 2022) Mentre continua l’omaggio allain Scozia, stasera saràad accompagnarla «a casa»,, sulla quale il fratello re Carlo III conta molto per il suo regno

VAncilotti : La principessa Anna accompagnerà la regina Elisabetta da Edimburgo a Londra - londranewsblog : Londra si prepara al ritorno della Regina La regina Elisabetta II tornerà oggi a Londra, accompagnata dalla pr… - itz_me_anna : @maupaslwt bentornata principessa - Luxgraph : La principessa Anna accompagnerà la regina Elisabetta da Edimburgo a Londra #corriere #news #2022 #italy #world… - VanityFairIt : In un'intervista, finora inedita, alla ITV, la Principessa Reale ricorda uno dei periodi più difficili del regno di… -

Il nuovo monarca, la, i principi Edoardo e Andrea sono rimasti a testa china ai quattro lati del feretro. Una cerimonia di 10 minuti, nota come "Veglia dei Principi", si è svolta ...Il feretro di Elizabetta II, accompagnato dalla figlia, la, dopo la camera ardente ad Edimburgo si muoverà dall'aeroporto Raf Northolt, nella periferia di Londra, per raggiungere ...La regina Elisabetta II è morta l'8 settembre all'età di 96 anni a Balmoral. Lunedì 19 settembre ci saranno i funerali e il Paese è in un periodo di ...Roma, 13 set. (askanews) - La Scozia rende omaggio e saluta Elisabetta II prima dei funerali solenni a Londra il 19 settembre. Il re Carlo III e ...