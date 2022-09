Kostic è già in bilico: la clamorosa occasione di mercato può farlo partire (Di martedì 13 settembre 2022) Filip Kostic è stato uno dei grandi colpi della Juve in questa sessione di mercato, ma le vie delle trattative sono infinite e tortuose. Uno dei giocatori che sicuramente è stato tra i più apprezzati dalla dirigenza bianconera in questa sessione di mercato è stato il serbo Filip Kostic, con la trattativa che è stata davvero molto lunga e complicata, ma incredibilmente può già arrivare il suo addio. Ansa FotoI rinforzi della Juventus sono stati davvero di primissimo piano in questa sessione di mercato, con uno dei giocatori che sicuramente è stato maggiormente apprezzato che è il balcanico Filip Kostic. Da diverso tempo infatti era corteggiato non soltanto dalla Vecchia Signora, ma dalla maggior parte delle grandi squadre italiane che vedevano in lui una grandissima ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 13 settembre 2022) Filipè stato uno dei grandi colpi della Juve in questa sessione di, ma le vie delle trattative sono infinite e tortuose. Uno dei giocatori che sicuramente è stato tra i più apprezzati dalla dirigenza bianconera in questa sessione diè stato il serbo Filip, con la trattativa che è stata davvero molto lunga e complicata, ma incredibilmente può già arrivare il suo addio. Ansa FotoI rinforzi della Juventus sono stati davvero di primissimo piano in questa sessione di, con uno dei giocatori che sicuramente è stato maggiormente apprezzato che è il balcanico Filip. Da diverso tempo infatti era corteggiato non soltanto dalla Vecchia Signora, ma dalla maggior parte delle grandi squadre italiane che vedevano in lui una grandissima ...

