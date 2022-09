IT TAKES TWO annunciato per Nintendo Switch (Di martedì 13 settembre 2022) Oggi Electronic ha svelato che It TAKES Two, vincitore di oltre 90 premi tra cui The Game Awards e DICE’s Game of the Year, arriverà su Nintendo Switch il 4 novembre 2022. Sviluppato originariamente da Hazelight Studios, vincitore del premio BAFTA, e pubblicato sotto l’etichetta EA Originals, It TAKES Two riproporrà l’acclamata esperienza cooperativa che i giocatori conoscono e amano, ottimizzata per Nintendo Switch. “Come fan di Nintendo, sono entusiasta che i giocatori di Switch possano finalmente sperimentare It TAKES Two”, ha dichiarato Josef Fares, Fondatore e Game Director di Hazelight Studios. “Turn Me Up Games ha un eccellente record nel portare giochi di livello mondiale su Nintendo ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 13 settembre 2022) Oggi Electronic ha svelato che ItTwo, vincitore di oltre 90 premi tra cui The Game Awards e DICE’s Game of the Year, arriverà suil 4 novembre 2022. Sviluppato originariamente da Hazelight Studios, vincitore del premio BAFTA, e pubblicato sotto l’etichetta EA Originals, ItTwo riproporrà l’acclamata esperienza cooperativa che i giocatori conoscono e amano, ottimizzata per. “Come fan di, sono entusiasta che i giocatori dipossano finalmente sperimentare ItTwo”, ha dichiarato Josef Fares, Fondatore e Game Director di Hazelight Studios. “Turn Me Up Games ha un eccellente record nel portare giochi di livello mondiale su...

