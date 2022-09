Il Papa va in Kazakistan e strizza l’occhio all’estremo Oriente: “Pronto ad andare in Cina” (Di martedì 13 settembre 2022) Città del Vaticano – Papa Francesco è in volo per Nur-Sultan, la capitale del Kazakistan dove, per i prossimi tre giorni, incontrerà i leader religiosi di tutto il mondo. E ai giornalisti che, durante il volo Papale, hanno chiesto al Pontefice se incontrerà anche il presidente cinese Xi Jinping, che domani sarà nel paese asiatico in visita di Stato, Bergoglio ha risposto: “Di questo non so niente. Ma sono sempre Pronto ad andare in Cina”. “Grazie tante per la vostra presenza, per il vostro aiuto. Vi auguro buon viaggio, buon lavoro. E parleremo al rientro. Buona giornata”, dice agli oltre 70 giornalisti presenti sull’aereo. E, se i lunghi discorsi li rimanda quindi alla conferenza stampa di ritorno, il Papa non si sottrae a salutare uno per uno gli operatori dei media. ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 13 settembre 2022) Città del Vaticano –Francesco è in volo per Nur-Sultan, la capitale deldove, per i prossimi tre giorni, incontrerà i leader religiosi di tutto il mondo. E ai giornalisti che, durante il volole, hanno chiesto al Pontefice se incontrerà anche il presidente cinese Xi Jinping, che domani sarà nel paese asiatico in visita di Stato, Bergoglio ha risposto: “Di questo non so niente. Ma sono sempreadin”. “Grazie tante per la vostra presenza, per il vostro aiuto. Vi auguro buon viaggio, buon lavoro. E parleremo al rientro. Buona giornata”, dice agli oltre 70 giornalisti presenti sull’aereo. E, se i lunghi discorsi li rimanda quindi alla conferenza stampa di ritorno, ilnon si sottrae a salutare uno per uno gli operatori dei media. ...

